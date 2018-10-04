استقبال رسمي حاشد لنادي الزمالك فور وصوله للسعودية ولاعبو الأبيض يرقصون “العارضة” (صور)

استقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة نادي الزمالك المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي أمام الهلال بشكل احتفالي.

ونظم الاتحاد السعودي استقبالًا حاشدًا للفريق الأبيض، حيث كان في انتظارهم فرقة موسيقى “العارضة السعودية” التي قدمت رقصات بالسيوف والعلم السعودي، مرددة أناشيدها الخاصة.

وأدى لاعبو الزمالك رقصة العارضة أيضًا بالسيوف.

وتم تكريم لاعبي الزمالك بإعطاء كل لاعب منهم “بوكيه ورد”، بالإضافة إلى كوفية تحمل شعار ناديي الزمالك والهلال.

وكان في استقبال بعثة الزمالك قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أكد أنه سيقوم شخصيًا بتوفير كل سبل الراحة للفريق الأبيض.

????| رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ قصي الفواز يستقبل بعثة فريق الزمالك بعد وصولها الى الرياض لخوض مواجهة فريق الهلال في #السوبر_السعودي_المصري.#الزمالك_في_الرياض ???????????????? pic.twitter.com/5z6ng7rLHm — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

????| رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ قصي الفواز في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بانتظار وصول وفد نادي الزمالك المصري.#السوبر_السعودي_المصري????????????????#الزمالك_في_الرياض pic.twitter.com/VQ27Lt7WW5 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وأكد الفواز في تصريحات لقناة “بيراميدز” أن الاستقبال الحافل لبعثة نادي الزمالك “شيء طبيعي”، وتم فتح صالة كبار الزوار للفريق الأبيض.

وقال الفواز إن هذا الاستقبال فريد من نوعه، يليق بالفارس الأبيض، ورد عليه المراسل: فعلنا معهم أكثر مما تم مع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي”.

وستقام مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والزمالك، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

اتحاد الكرة المصري يفجر مفاجأة جديدة في لقاء السوبر المصري السعودي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا رسميًا، يعلن فيه مشاركة الزمالك في لقاء السوبر المصري السعودي، أمام نادي الهلال، يوم 6 أكتوبر الجاري، بوصفه بطلًا لكأس مصر، وليس بديلًا للأهلي بطل الدوري العام.

واعتذر النادي الأهلي عن خوض اللقاء متعللًا بمشاركته الأفريقية والدوري العام، وعدم وجود وقت كاف للفريق.

وهذا نص البيان:

في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، وافق الاتحاد المصري على اعتبار مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي ، المقرر إقامتها بالرياض يوم 6 أكتوبر الحالي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباراة للسوبر المصري السعودي بين بطل الكأس المصري وبطل الدوري السعودي ، خاصة أنها ستقام في ذكرى عزيزة وغالية ، حيث تتزامن مع الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد أبرز الانتصارات في التاريخ العربي الحديث، على أن تقام المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي بين بطل الدوري المصري (أو ما يمثله حسب أحقية ترتيب الفرق في جدول المسابقة) مع اتحاد جدة بطل الكأس السعودي ، على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويؤكد الاتحاد المصري حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء، وأيضا حفاظا على حقوق الأندية التي تمثل الكرة المصرية في مثل هذه البطولات، ومن واقع الحرص المتبادل على العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي على مختلف المستويات والتي أرسى قواعدها المتينة قيادة البلدين ويسري على نهجها اتحادا كرة القدم وجميع الأندية في مصر والسعودية.