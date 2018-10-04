مباراة الاتحاد والفتح.. شاهد بكاء طفل أمام رئيس النادي‎ نواف المقيرن (فيديو)

واصل نادي الاتحاد نتائجه المخيبة، وسقط 2/0 أمام الفتح، اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأثارت الخسارة غضب وسخط جماهير الاتحاد، إذ طالب عدد من مشجعي النادي باستقالة نواف المقيرن، رئيس النادي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المشجعين يبكي أمام نواف المقيرن.

وتلقى الاتحاد الخسارة الرابعة من 5 مباريات في الدوري السعودي، ليقبع في مؤخرة جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، كما أنه ودّع البطولة العربية من دور الـ 32.

ويرى نواف المقيرن أن المدرب السابق رامون دياز هو السبب في تردي نتائج الفريق الحالية، وقال في تصريحات إذاعية: “المدرب الأرجنتيني رامون دياز خذلني في إعداده البدني والفني للفريق”.

وأضاف: “لن أترك الاتحاد حتى يعود للقمة ولسابق عهده، سيتم عمل معسكر داخلي للفريق في فترة التوقف القادمة”.