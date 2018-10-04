هل يستقيل جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا ينوي الاستقالة من تدريب الفريق، رغم النتائج السلبية، وتوتر علاقته مع لاعبيه وأبرزهم الفرنسي بول بوغا.

ويعيش مورينيو، البالغ من العمر 55 عامًا، ضغوطًا هائلة في مانشستر يونايتد، بعد أن خرج مانشستر يونايتد من الدور الثالث في كأس الرابطة الإنجليزية، وعدم تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي (خسارة وتعادل)، إضافة إلى التعادل مع فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

كما أن علاقة مورينيو مع بول بوغا متوترة جدًا، ويتردد أن اللاعب الفرنسي أبلغ إدارة مانشستر يونايتد أنه إما يبقى في الفريق ويغادر مورينيو، أو يبقى مورينيو ويغادر هو.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن مورينيو لا يُخطط للاستقالة من منصبه في الوقت الحالي، رغم أنه يشعر بأنه يتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات، ويرى أن إدارة النادي قادرة على بذل المزيد من الجهد لحمايته من هجوم اللاعبين السابقين والناقدين.

ويمتد عقد مورينيو مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام 2020، علمًا أنه تولى تدريب الفريق العام 2016.

ويستعد مانشستر يونايتد لمباريات صعبة، إذ يلاقي يوفنتوس مرتين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مواجهة تشيلسي وإيفرتون ومانشستر سيتي في أقل من شهر.

وحصد مانشستر يونايتد 10 نقاط من 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز العاشر على لائحة الترتيب.