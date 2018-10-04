بعد خسارة نادي الاتحاد السعودي أمام الفتح.. جماهير العميد تطالب برحيل نواف المقيرن (صور)

بعد خسارة نادي الاتحاد السعودي أمام الفتح.. جماهير العميد تطالب برحيل نواف المقيرن (صور)

والمقيرن يرد: لا ذنب لي، دياز سبب سوء النتائج.

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

يرى نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، أن المدرب السابق رامون دياز هو السبب في تردي نتائج الفريق الحالية، وذلك بعد تعرض الفريق للهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2-صفر أمام الفتح، اليوم الخميس.

وقال المقيرن في تصريحات إذاعية: “المدرب الأرجنتيني رامون دياز خذلني في إعداده البدني والفني للفريق “.

وأضاف: “لن أترك الاتحاد حتى يعود للقمة ولسابق عهده، سيتم عمل معسكر داخلي للفريق في فترة التوقف القادمة.

من جهتها، طالبت جماهير الاتحاد برحيل رئيس النادي، وذلك عبر هاشتاغ دشنته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معتبرة أنه السبب الرئيسي فيما يحدث للعميد؛ بسبب سوء اختياراته.

وحمل الهاشتاغ عنوان #ارحل_يانواف_المقيرن، حيث استرسلت جماهير الاتحاد في عبارات النقد بحق الرئيس الحالي.

وتذيل الاتحاد جدول ترتيب المسابقة بعد خسارته الأخيرة أمام الفتح بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

المغرد طاهر الحارثي قال: ” للصبر حدود.. في تاريخ الاتحاد عمره ما خسر 5 مباريات متتالية في بداية الدوري، لا تملكون فكرًا كرويًا ولا ماديًا، إذا عندكم ذرة كرامة تعلنوا استقالتكم، إدارة غير موفقة وما تستاهلون قيادة النادي العريق.

المغرد ريان الوافي قال: “إدارة مهملة، إدارة لم تؤدِ ما عليها، إذا كنت مشغولًا عن إدارة نادي #الاتحاد فلماذا قبلت المهمة، المال ليس كل شج والله لو تجيب ميسي ليس لنا رغبة بقائك، يا نواف ارحل غير مأسوف عليك والله حرام تكون حتى عضو شي بالنادي العريق أسوأ إدارة في تاريخ الاتحاد”.

المغرد نواف قال: “أنت نزعت الهيبة أصلًا يا فاشل وعود كاذبة وعمل فاشل وتخبطات والأدهى والأمر إنه يطلع بتصاريح يستنقص الاتحاد، اخرج من الباب الصغير يا صغير”.

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