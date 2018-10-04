ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة نادي الاتحاد أمام الفتح وفوز الرائد على الفيحاء (صورة)

واصل نادي الاتحاد نتائجه السيئة بعدما تلقى الخسارة الرابعة بسقوطه 2/0 أمام الفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، في حين حقق الرائد فوزه الأول بتغلبه 3/0 على الفيحاء ضمن الجولة ذاتها من المسابقة.

وتلقى الاتحاد هدفًا في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وآخر في الدقيقة 90+7، ليتلقى الخسارة الرابعة من 5 مباريات في الدوري المحلي.

وتجمد رصيد الاتحاد عند نقطة وحيدة، ليقبع في المركز الأخير (مؤقتًا) على لائحة الترتيب، في حين رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع (مؤقتًا).

في المقابل، رفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا)، مقابل 3 نقاط للفيحاء في المركز الثالث عشر.

وتستكمل مباريات المرحلة، غدًا الجمعة، عندما يلعب التعاون مع الشباب، وأحد مع الباطن، والأهلي مع الفيصلي، والنصر مع الحزم، على أن تختتم مباريات المرحلة، يوم السبت، بمباراة القادسية مع الوحدة.

علمًا أنه تم تأجيل مباراة الهلال مع الاتفاق؛ بسبب مشاركة الأول في كأس السوبر السعودي المصري أمام الزمالك.