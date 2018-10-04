الفتح يكبّد نادي الاتحاد الخسارة الرابعة في الدوري السعودي (فيديو)

كبّد الفتح منافسه نادي الاتحاد الخسارة الرابعة في الدوري السعودي، بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وجاء الهدف الأول في المباراة عبر اللاعب التونسي عبدالقادر الوسلاتي، في الدقيقة 26، بتسديدة على يمين الحارس عساف القرني.

وأضاف منصور حمزة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 90+7.

وطرد حكم المباراة الويلزي سيمون لي إيفانس اللاعب زياد الصحفي من الاتحاد في الدقيقة 63، بعد الاستعانة بتقنية “VAR”.

ورفع الفوز رصيد الفتح إلى 6 نقاط في المركز السابع، (مؤقتًا)، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

ولحساب الجولة ذاتها حقق الرائد فوزًا بنتيجة 3/0 على الفيحاء، وجاءت أهداف الرائد عبر صالح الشهري (هدفين)، في الدقيقتين 10 و28، في حين سجل أحمد حمودان الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ورفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا)، في المقابل تجمّد رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

الهدف الأول لنادي ⁧#الفتح⁩ سجله اللاعب عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 26

الفتح 1 : 0 الاتحاد ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#الفتح_الاتحاد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/4NJm5A2pQh — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ أكتوبر ٢٠١٨