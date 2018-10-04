هدف مباراة الاتحاد والفتح.. عبدالقادر الوسلاتي يسجل في مرمى العميد (فيديو)

تلقى نادي الاتحاد هدفًا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعه مع الفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف في الدقيقة 26 عبر عبدالقادر الوسلاتي من هجمة منظمة سددها الوسلاتي على يسار الحارس عساف القرني.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا، إذ لعب 4 مباريات، خسر في 3 منها، مقابل تعادل، ولم يحقق الفوز أي مرة، ويحتل الفريق المركز السادس عشر.

كما أن الفريق ودع البطولة العربية من دور الـ 32.

ويحتل الفتح المركز الحادي عشر ويملك في رصيده 3 نقاط فقط من 4 مباريات.