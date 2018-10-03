من هو قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؟ (إنفوغرافيك)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تزكية قصي الفواز لرئاسة مجلس إدارته، حتى عام 2022.

وجاءت التزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، الجاري الآن في مركز الملك فهد الثقافي، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويعتبر الفواز الرئيس الثالث لاتحاد كرة القدم في السعودية الذي يمر الآن بدورته الانتخابية الثالثة إذ سبقه الأستاذ أحمد عيد والدكتور عادل عزت الذي استقال من منصبه في شهر أغسطس/آب الماضي.

وتضم قائمة أعضاء مجلس إدارة الفواز، لؤي السبيعي نائبًا للرئيس وعضوية كلّ من تركي العواد، تركي الحقيل، أضواء العريفي، خالد الثبيتي، رهام العنيزان، علي الشعيلان، عمر باخشوين، يزيد التويجري، وروجر درابر.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، السيرة الذاتية للفواز، والحاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه ماجستير بالتسويق الدولي من جامعة ستريثكلاند – سكوتلاند.

ويعد من القيادات السعودية الشابة ولديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والاستثمار الرياضي.