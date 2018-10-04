كشف تصميم كأس السوبر السعودي المصري (صورة)

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر السعودي المصري بين ناديي الهلال والزمالك، عن الكأس المصممة للبطولة.

وتجمع مباراة السوبر السعودي المصري ناديي الهلال والزمالك يوم السبت المقبل، على استاد جامعة الملك سعود.

وتظهر الكأس بلون يغلب عليه اللون الذهبي، إلى جانب اللونين الأبيض والأحمر واللون الأسود.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد جهز استقبالًا خاصًا لبعثة نادي الزمالك، حيث تقرر توفير حافلة مزينة بشعار الأبيض لنقل الفريق من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مقر إقامة البعثة.

وتقرر أن يتحدث مدربا الفريقين عن المباراة من خلال إقامة مؤتمر صحفي لكل منهما بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الذي سيحتضن المباراة.

وسبق أن لعب الهلال والزمالك 3 مباريات، لكن في البطولة العربية، وفاز الهلال في مباراة والزمالك في مباراة، وتعادلا في الثالثة.