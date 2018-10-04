موعد مباراة الهلال والزمالك على كأس السوبر المصري السعودي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي سوف تخوض مباراة السوبر المصري السعودي، السبت المقبل، أمام فريق الهلال السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وضمت قائمة الفريق التي أعلنها الجهاز الفني 31 لاعبًا، هم:

محمود عبدالرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبدالمنصف – أحمد فتوح – محمود عبدالعاطي دونجا – حازم إمام – يوسف أوباما – أيمن حفني – كماتشو – أحمد مدبولي – عبدالله جمعة – إبراهيم حسن – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود عبدالعزيز – محمود حمدي الونش –فرجاني ساسي – كابونجو كاسونجو – حمدي النقاز – حميد أحداد – مصطفى فتحي –عمر السعيد – بهاء مجدي – محمد إبراهيم – محمود عبدالمنعم كهربا – طارق حامد – محمد عنتر – محمد عبدالسلام – محمود حسن – محمد حسن.

وستقام مباراة السوبر المصري السعودي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة على القنوات الرياضية السعودية ksa sports.

وقال الإعلامي أحمد عفيفي عن المباراة :”الهلال فريق تقيل جدًا بيدربه مدرب كبير ومواجهته في الرياض هي أصعب مواجهة هتقابل الزمالك في ٢٠١٨، و أكتر مباراة هيحتاج فيها جماهيره .. زملكاوية السعودية عندهم يوم و دور كبير في ٦ أكتوبر”.