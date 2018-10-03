رسميًّا.. قصي الفواز رئيسًا لاتحاد كرة القدم السعودي بالتزكية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًّا عن انتخاب قصي الفواز رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، حتى عام 2022.

وكانت لجنة الانتخابات فتحت باب الترشح في الثاني من سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم الأستاذ قصي بن عبدالعزيز الفواز لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رسميًا تزكية

الأستاذ قصي بن عبدالعزير الفواز

رئيسًا لمجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم pic.twitter.com/VmdoG5nWSP — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 3, 2018

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزكية رئيس مجلس الإدارة، بعد أن شهدت الدورة الأولى منافسة بين أحمد عيد وخالد المعمر وانتهت بفوز الأول، وفي الدورة الماضية فاز عادل عزت بمنصب الرئيس بعد منافسة مع سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبو عظمة.

يذكر أن قصى الفواز سبق له رئاسة الاتحاد السعودي للشطرنج، كما يعمل مستشارًا بشؤون الاستثمار والتسويق لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

????| صورة جماعية لمجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم عقِب إعلان فوزهم في انتخابات الاتحاد.. pic.twitter.com/1g50fpe8Tl — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 3, 2018

????| كلمة رئيس مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم الأستاذ قصي الفواز في أعقاب تزكيته رئيسًا للاتحاد.. pic.twitter.com/EnvhMLNVo5 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 3, 2018

ويعتبر الفواز الرئيس الثالث لإتحاد كرة القدم في السعودية الذي يمر الآن بدورته الانتخابية الثالثة حيث سبقه الأستاذ أحمد عيد والدكتور عادل عزت الذي استقال من منصبة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وتضم قائمة أعضاء مجلس إدارة الفواز، لؤي السبيعي نائبا للرئيس وعضوية كلا من تركي العواد ، تركي الحقيل ، أضواء العريفي، خالد الثبيتي، رهام العنيزان، علي الشعيلان، عمر باخشوين، يزيد التويجري، روجر درابر.