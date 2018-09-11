من هو قصي الفواز.. ولماذا تتخوف جماهير نادي الهلال من رئاسته لاتحاد الكرة السعودي؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قصي الفواز هو المرشح الوحيد لرئاسته، بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات، على خلفية استقالة عادل عزت تمهيدًا للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي.

وتساءل سعوديون عن قصي الفواز الذي أصبح يشغل منصبًا رفيعًا في كرة القدم السعودية.

وترأس نواف التمياط اتحاد الكرة بشكل مؤقت قبل إجراء الانتخابات.

وقصي الفواز هو مستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، وهو المسؤول عن ملف التسويق والاستثمار بالهيئة، كما لعب دورًا مهمًا في تحديد حجم ديون الأندية السعودية.

وسبق أن أثار قصي فواز جدلًا بعدما حدد ديون نادي الهلال بأكثر من 100 مليون ريال سعودي، وهو ما رفضته جماهير الهلال وقتها.

ويتردَّد أن قصي الفواز ينتمي لنادي النصر غريم الهلال.

وسبق أن عُيّن قصي الفواز رئيسًا لاتحاد الشطرنج السعودي بتكليف من تركي آل الشيخ.

????| لجنة الانتخابات تعلن عن قوائم المرشحين الأولية، لانتخابات مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتؤكد موعد بدء تقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين. pic.twitter.com/JApHmR00mm — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 11, 2018

وعمل قصي الفواز بشركة stc ، وسبق أن طالب نادي الهلال بتعويض مالي ضخم حينما فسخ الأزرق عقده مع الشركة وتعاقد مع موبايلي المنافسة.

وغرَّد الإعلامي السعودي عادل الحمود : “ماهو تاريخ قصى الفواز ليكون رئيس الاتحاد السعودي .!!”.

وغرَّد فهد الحربي :”قصي الفواز هل كان لاعبًا بنادي النصر سابقًا؟ أتمنى الاجابة عن السؤال. بحثت ولم أجد عنه أي معلومة تفيد بأنه كان بالمجال الرياضي، وبعضهم يقول إنه لاعب سابق”.

وطالب اتحاد الكرة السعودي الفواز بإعلان قائمته بحد أقصى يوم الأحد المقبل.