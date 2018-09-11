قصي الفواز رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وجود مرشح واحد فقط للانتخابات التي جرى فتح باب الترشح لها، هو قصي الفواز بعد استبعاد جميع الأسماء الأخرى لعدم مطابقتها شروط الترشح.

وبذلك يصبح الفواز رئيسًا لاتحاد الكرة السعودي، كما طلبت منه لجنة الانتخابات إعلان قائمته يوم الأحد المقبل كحد أقصى.

ولم يترشح سوى الفواز لمنصب رئيس اتحاد الكرة، فيما استبعدت اللجنة مرشحًا لنائب الرئيس ومرشحين للعضوية لعدم اكتمال شروط ترشحهم.

وفنح الاتحاد السعودي لكرة القدم باب الانتخابات بعدما تقدم رئيسه السابق عادل عزت باستقالته، إذ ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

بحسب مصادر صحيفة الجزيرة السعودية سيكون مسلي آل معمر نائبًا لقصي الفواز، مع احتفاظه بمنصبه كرئيس لرابطة الأندية السعودية، مع وجود الدكتور تركي العواد والمهندس حسين اليامي كعضوي مجلس إدارة.