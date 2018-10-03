الكشف عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والزمالك في السوبر المصري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أسعار تذاكر مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره الزمالك، في السوبر المصري السعودي، والذي يقام بين الفريقين، يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، يوم الأربعاء، فإن اللجنة المنظمة لمباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك، على كأس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، منحت جماهير الهلال نسبة 70% من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تكون الـ30% المتبقية للجماهير المصرية التي ستحضر لمتابعة اللقاء، السبت المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن تذاكر مدرجات الهلال ستباع إلكترونيًّا فقط ابتداءً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية www.hilalticket.com ، على أن تباع تذاكر المدرج المصري يدويًّا من خلال نقاط البيع في الملز غدًا الخميس لضمان أن يكون المشتري مصريًّا.

وحدَّدت اللجنة أسعار تذاكر الدرجة الموحدة بعشرة ريالات فقط، على أن يكون سعر المنصة 500 ريال للأفراد و300 ريال للعائلات.

من ناحيته، قرَّر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تكريم القائدين التاريخيين لفريقي الزمالك والهلال خالد الغندور ومحمد الشلهوب، على هامش مباراة السوبر، كما وجَّه بتكريم أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

يذكر أن اللقاء سيشهد احتفالًا مبسَّطًا يشتمل على فقرات مختصرة.

ويستعد الزمالك لتمثيل مصر في مباراتي السوبر المصري السعودي أمام فريقي الهلال واتحاد جدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض بين الهلال والزمالك.

أما المباراة الثانية فتقام بين الزمالك واتحاد جدَّة في السادس من نوفمبر المقبل على أحد الملاعب المصرية.