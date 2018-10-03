رئيس شركة نادي العين يهاجم قناة “دبي” الرياضية بسبب حوار “عموري”

هاجم غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برنامج “الجماهير” والمذاع على قناة “دبي” الرياضية، بعد حواره مع عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب الفريق السابق والهلال السعودي الحالي، والذي أذيع، مساء الثلاثاء.

وكان عموري قال، في مقابلة مع قناة دبي الرياضية، إن إدارة العين لم تكن تريده في النادي، وإنها أظهرته بشكل سلبي، وأضاف أن الإدارة “كانت تخفي عنه عروض احتراف أوروبية”، وأن له مستحقات في النادي لم يستلمها بعد.

ورد الهاجري عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، قائلًا: “البرامج الرياضية غير الهادفة سيتم حظر اقترابها من معقل الزعيم ومكوناته وخصوصًا جماهيره.. جماهير الزعيم ليست للتسويق وهم أساس هذا الصرح.. جماهير الزعيم خط أحمر”.

البرامج الرياضية الغير هادفة سيتم حضرها من القرب من معقل الزعيم ومكوناتة وخصوصا جماهيره ..

جماهير الزعيم ليس للتسويق وهم اساس هذا الصرح..

جماهير الزعيم خط احمر .#العين_على_العالمية — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) October 3, 2018

وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، دعا نادي الهلال السعودي إلى “اتخاذ اللازم” تجاه عمر عبدالرحمن، بسبب تصريحاته عن ناديه السابق، العين الإماراتي، بينما قدّم عموري اعتذاره عن “أي إساءة فهم” لتصريحاته.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، إنه “غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولًا التجاوز على نادي العين الشقيق”.

من جانبه، قال عموري، في تغريدة عقبت تغريدة تركي آل الشيخ، إن “العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله عليّ… وأعتذر لهم عن إي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي”.