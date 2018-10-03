تركي آل الشيخ يطالب بمحاسبة “عموري” بسبب تصريحاته ضد نادي العين.. واللاعب يرد

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تصريحات عمر عبدالرحمن “عموري“، في حواره مع قناة دبي الرياضية، مساء الثلاثاء، والتي انتقد فيها إدارة نادي العين الإماراتي واتهم رئيس شركة العين، غان الهاجري، بالوقوف ضده.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأربعاء: “غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري ” في قناة دبي”.

وأضاف: “أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولًا التجاوز على نادي العين الشقيق”.

غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري " في قناة دبي

أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات …

فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 3, 2018

من جانبه رد “عموري” عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله عليّ.. وأعتذر لهم عن إي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي”.

العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي…

وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) October 3, 2018

وكان عموري قال إنه تلقى عرضًا احترافيًا من النصر، غريم ناديه الحالي، بيد أنه اختار ارتداء القميص الأزرق بسبب ميوله الكروية، مشيرًا إلى أن غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين، لم يكن يريده أن يستمر كلاعب في صفوف الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “الهاجري لم يكن صادقًا، وحاول تشويه صورتي بشكل سلبي، وما زالت لدي مستحقات لم أحصل عليها بعد، علمًا أن غانم الهاجري كان ضدي ولا أعرف السبب”.

وكشف عموري عن أنه تلقى عرضًا من نادي النصر؛ لكنه اختار الهلال بسبب ميوله ورغبته، وأضاف: “العين أخفى عنّي العروض الأوروبية، وما طلت إدارة النادي في المفاوضات مع الهلال”.

الحقيقة الحوار مافيه شيء ابد لك الثمان ثواني هذي هي اللي اوجعتهم #كلنا_عموري pic.twitter.com/T0IyigNrKe — سليمان فهد الشراري (@slaman50009) October 3, 2018

وواصل: “الشيخ هزاع بن زايد وافق على انتقالي إلى الهلال لعام واحد، كما رحبت بفكرة الانتقال بعد تصريح سامي الجابر الرئيس السابق للنادي لأنني تمنيت اللعب في الفريق، ولن أكشف عن عقدي المالي مع الفريق لأنه أمر خاص”.

ونفى أن يكون انتقل إلى الهلال بسبب سقف الرواتب الذي طبق في الدوري الإماراتي، وأوضح: “الدوري السعودي أقوى من الإماراتي بمراحل في مختلف الأمور ومن ضمنها الحضور الجماهيري بجانب قوة الإعلام، والجماهير هنا تتمتع بالشغف وتشعرك بقيمتك كلاعب عكس ما يوجد في الإمارات”.

ووجه رسالة إلى جماهير الهلال، قائلًا: “من الصعب أن أردّ لهم جميلهم عليّ، واستقبالهم لي في المطار كان أمرًا عظيمًا وشعورًا يعجز اللسان عن وصفه، ولم أكن أتوقع هذا الأمر”.