خيسوس أفضل مدرب ومبولحي أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري السعودي

توّج البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر في الدوري السعودي، فيما توّج الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق، بالجائزة المخصصة للاعبين.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أقرت تلك الجائزتين مؤخرًا، إضافة لجائزة أفضل لاعب ومدرب وجمهور عن كل جولة من جولات الدوري.

وجاء اختيار أفضل مدرب ولاعب في الشهر بعد تصويت اللجنة الفنية، إذ من المنتظر أن يحصل كلٌ منهما على جائزة قدرها 50 ألف ريال.

يذكر أن اللجنة الفنية المنوط بها اختيار الفائزين تتكون من: خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد، وتركي السلطان منسقًا للجنة.