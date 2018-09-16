هل يرحل خيسوس عن نادي الهلال السعودي بعد إعفاء سامي الجابر؟

قالت تقارير صحفية برتغالية، إن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرتغالي خورخي خيسوس، قد يرحل عن صفوف الزعيم؛ بسبب رحيل سامي الجابر رئيس النادي قبل عدة أيام.

وأعفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، سامي الجابر من رئاسة نادي الهلال السعودي، وعين الأمير محمد بن فيصل خلفًا له.

وقالت صحيفة “sapo” إن الجابر وخيسوس يرتبطان بعلاقة صداقة قوية، وإنه السبب في تغيير قناعات المدرب وجعله يتجه للتدريب في السعودية.

الصحيفة تحدثت عن رحيل خيسوس على الرغم من تصدر الهلال لجدول ترتيب المسابقة وفوزه بالأمس على الرائد بثلاثة أهداف.