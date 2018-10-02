اتحاد الكرة السعودي يحدد موعد جمعيته العمومية لاعتماد المجلس الجديد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقده اجتماعًا، ظهر غد الأربعاء، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويسبقه اجتماع أعضاء جمعية عمومية غير عادية؛ لانتخاب قصي الفواز رئيسًا للاتحاد في دورته الانتخابية الثالثة.

وكانت لجنة الانتخابات، قد فتحت باب الترشح، يوم 2 سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم الفواز لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

فيما ضمت قائمته لؤي السبيعي نائبًا للرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، وهم: تركي العواد، تركي الحقيل، أضواء العريفي، خالد الثبيتي، رهام العنيزان، علي الشعيلان، عمر باخشوين، يزيد التويجري، روجر درابر.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعقد غدًا جمعيته غير العادية..

والأعضاء ينتخبون قصي الفواز لرئاسة للاتحاد pic.twitter.com/Ur5o3I3k9R — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 2, 2018

ويتولى حاليًا نواف التمياط منصب رئيس الاتحاد السعودي بشكل مؤقت، بعدما أعلن عادل عزت الرئيس السابق استقالته للترشح في انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة، وتم انتخابه رئيسًا لاتحاد جنوب غرب آسيا.

يذكر أن قصي فواز سبق له رئاسة الاتحاد السعودي للشطرنج، كما يعمل مستشارًا بشؤون الاستثمار والتسويق لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.