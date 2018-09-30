تعيين عبدالعزيز الجليل نائبًا لرئيس نادي النصر السعودي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن تعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل، نائبًا لرئيس نادي النصر، وهو المنصب الذي ظلَّ خاليًا طيلة الفترة الماضية عقب استقالة عبداللطيف آل الشيخ.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، صباح اليوم الأحد: “تمّت الموافقة بشأن ما رفعه أخي سعود السويلم؛ بتعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل؛ نائبًا لرئيس نادي النصر، بعد استقالة عبداللطيف آل الشيخ؛ كل التوفيق للنصر وإدارته.. قوّاكم الله”.

وغرد نائب النصر الجديد، قائلًا: “بكثير من التقدير والاعتزاز أشكر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على ثقته الغالية.. كما أشكر أخي سعود آل سويلم على دعمه واهتمامه، ‏وأعد الجميع أن أبذل كل الجهد لخدمة العالمي وتحقيق تطلعات جماهيره”.

بكثير من التقدير والاعتزاز أشكر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي آل الشيخ على ثقته الغالية .. كما أشكر أخي سعود ال سويلم على دعمه واهتمامه وأعد الجميع أن أبذل كل الجهد لخدمة العالمي وتحقيق تطلعات جماهيره. — عبدالعزيز الجليّل (@Abdulazizjulail) September 30, 2018

ونجح نادي النصر، يوم السبت، في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد تغلبه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4 / 1.