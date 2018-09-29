نادي النصر السعودي يهزم الجزيرة الإماراتي ويتأهل إلى دور الـ16 للبطولة العربية (فيديو)

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور ثُمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بفوزه، اليوم السبت، على ضيفه الجزيرة الإماراتي 4-1 في لقاء الإياب من دور الـ32.

وجاء تأهل النصر لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.

أربك الجزيرة حسابات المنافس بتسجيله هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق البرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا.

ونجح يحيى الشهري في إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 53 أضاع محمد السهلاوي ضربة جزاء للنصر، لتزداد الإثارة في اللقاء.

وأضاف المغربي نور الدين امرابط الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و86، قبل أن يسجل السهلاوي الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وبات النصر ثالث فريق سعودي يتأهل للدور ثُمن النهائي بعد الهلال، والأهلي، وقد يلحق بهم مواطنهم “الاتحاد” إذا فاز على الوصل الإماراتي يوم الأحد.

وتأهل إلى ثُمن النهائي حتى الآن الفرق السعودية: الهلال، والأهلي، والنصر، إضافة إلى الرباعي المصري: الاتحاد، والإسماعيلي، والزمالك، والأهلي، وتأهل 3 فرق من الجزائر، هي: وفاق سطيف، ومولودية الجزائر، واتحاد الجزائر.

وعبّرت فرق الوداد المغربي، والمريخ السوداني، والنجم الساحلي التونسي، إلى دور الـ16 أيضًا.

وتقام قرعة الدور ثُمن النهائي في الرياض يوم 6 أكتوبر، ولا تخضع القرعة لأي شروط، وقد تسفر عن مواجهات بين فرق تنتمي لنفس البلد.

وطالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالنظر لمستويات لاعب النصر، عبد العزيز الجبرين، مبديًا استغرابه من عدم ضمه لصفوف المنتخب السعودي.

وخرج آل الشيخ بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “عبدالعزيز الجبرين أين المنتخب عنه؟”.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

كما قرر آل الشيخ، منح كل لاعب في النصر والهلال والأهلي مبلغ 30 ألف ريال كمكافأة بمناسبة تأهل الفرق لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال .

وكان آل السيخ قد قرر اليوم مكافأة اللاعب عبدالله الحربي بمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية في البطولة العربية الثانية عشر للكاراتيه (وزن تحت 55 كجم) حيث قرر مكافأته بمبلغ 200 ألف ريال”.