بعد موافقة المحرق البحريني على المشاركة في الدوري السعودي.. هل يسمح الاتحاد الآسيوي للأندية باللعب خارج بلادها؟

بعدما أعلن نادي المحرق البحريني موافقته على المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بعد موافقة الاتحاد المحلي للعبة، ثارت تساؤلات عن مدى قانونية الأمر، وهل يسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية باللعب في مسابقات دوري خارج بلادها.

وقال عادل عزت، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “اتحاد القارة سبق وسمح للأندية باللعب في مسابقات دوري خارج بلادها.. ففريق ويلنجتون النيوزلندي يشارك في الدوري الأسترالي وفريق نيجاتا -الرديف- الياباني يشارك في الدوري السنغافوري وفريق بروني دي بي يشارك في الدوري السنغافوري”.

وأضاف: “قضية المقاعد الآسيوية لن تكون عائقًا.. لأن المقعد للدولة.. فمثلًا قبل بضع سنين الفريق الياباني حصل على المركز الأول في الدوري السنغافوري، وهذا لم يؤثر على عدد المقاعد”.

وقال نادي المحرق في بيان عبر حسابه على تويتر: “بالتنسيق مع المسؤولين في الاتحاد البحريني لكرة القدم يعكف النادي على إعداد ملف متكامل للمشاركة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك للحصول على موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على هذه الخطوة والحصول على التراخيص المطلوبة لذلك”.

وقال أحمد بن علي، رئيس النادي: “نشكر الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على اهتمامه الشخصي بمشاركة نادي المحرق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وحرصه على حضور الاجتماعات التي عقدت في نيويورك من أجل هذا الشأن”.

وكان المحرق تلقى دعوة سعودية للمشاركة بالدوري السعودي الموسم المقبل، وقبلها النادي، وكذلك الاتحاد البحريني.

وأضاف بن علي: “مشاركة المحرق كفريق بحريني في الدوري السعودي تأتي ضمن العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية”.

وتوّج المحرق بلقب الدوري البحريني الموسم الماضي؛ ليرفع رصيده من البطولات إلى 35 لقبًا يليه الرفاع برصيد 11 لقبًا.

من جانبه، وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بدعم ملف ترشح عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء في بيان رسمي صدر عن حساب هيئة الرياضة: تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوجه بتقديم الدعم الكامل لملف مرشح السعودية عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

وترأس عزت الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع عام 2017، قبل أن يقدم استقالته في أغسطس 2018 الماضي.

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبريل 2019 القادم، والذي يرأسه البحريني سلمان آل خليفة لستة أعوام منذ مايو 2013.