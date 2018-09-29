رسميًا.. المحرق البحريني يشارك في الدوري السعودي الموسم المقبل

أعلن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، اليوم السبت، رسميًا، مشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي الموسم القادم 2019/2020.

وقال آل الخليفة، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “نعلن رسميًا دخول المحرق للدوري السعودي”.

وأضاف: “سبب اختيار المحرق التفوق بالمستوى وتميزه بالحضور الجماهيري الكبير، واحتكاكه المتكرر في البطولات الخارجية”.

وأكمل آل خليفة: “سندعم الفريق دعمًا استثنائيًا، لمواكبة الأندية السعودية العريقة، فضلًا عن زيادة عدد المحترفين به، واستعدادنا لجلب جهاز فني قوي”.

واستطرد: “يمكن للمحرق المشاركة بالدوري البحريني، عن طريق الفريق ب”.

وأردف: “العام المقبل سننتخب ناديًا آخر للدخول بالدوري السعودي، وسيحصل على نفس المزايا والدعم..”.

وكانت تقارير سعودية تحدثت عن انضمام المحرق إلى جانب نادٍ من الكويت، لم يتم تحديده بعد، في الدوري السعودي للموسم المقبل، لزيادة مستوى التنافس.

ويضم الدوري السعودي حاليًا 16 فريقًا هذا الموسم، ولم يسبق أن شارك فيه نادٍ خارجي، منذ انطلاقه عام 1976.