تركي آل الشيخ يعلن دعم مرتضى منصور: رئيس الزمالك خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، دعمه للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في أزمته الأخيرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرار بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام كامل، وتغريمة ماديًّا.

الأمور لم تتوقف هنا. اللجنة الأولمبية المصرية قررت تجميد وإيقاف مرتضى منصور.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن آل الشيخ سيجري اتصال برئيسي “فيفا” والاتحاد الأفريقي، ويعتبر ماحصل للمستشار مرتضى غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، ويعلن أن الرد سيكون في مظاهر استقبال المستشار مرتضى في الرياض يوم الـ6 من أكتوبر.

وأضاف: “المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين”.

#عاجل| المستشار تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري في الأزمة الأخيرة وسيجري اتصال برئيس "فيفا" ورئيس الاتحاد الأفريقي، ويعتبر ماحصل للمستشار مرتضى غير مقبول ولا يمكن القبول به ويعلن أن الرد سيكون في مظاهر استقبال المستشار مرتضى في الرياض يوم ٦ أكتوبر pic.twitter.com/PS8mkLo3q8 — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) September 30, 2018

كان مرتضى منصور هاجم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية بعد علمه باقتراب صدور القرار، مع تهديد بأن “لن يكون للكاف وجود في مصر”.

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري، إذ تبدأ المسابقة في شهر نوفمبر المقبل، إذ سيبدأ تطبيق العقوبة مع المباراة الأولى للزمالك في المسابقة.