تركي آل الشيخ يعلن دعمه لاستضافة المغرب كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، دعمه الكامل لملف استضافة المغرب 2019م بطولة الأمم الأفريقية، بدلًا من الكاميرون.

وأكد آل الشيخ أنه سيقوم بتسخير كل الإمكانات في حال طلب منه الأشقاء من المغرب ذلك.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون “.

وأضاف: “كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك”.

بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون.

كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

واقتربت المملكة المغربية من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون؛ لكن لجنة التفتيش بالاتحاد القاري أكدت أن الكاميرون غير مستعدة إطلاقًا لهذا الحدث، استنادًا لتقارير ميدانية.