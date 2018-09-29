بعد مباراة الأهلي ضد الباطن.. النفيعي يعد جماهير “الراقي” بلاعبين عالميين في الميركاتو الشتوي 

طمأن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، جماهير فريقه بشأن استقطاب لاعبين عالميين في الميركاتو الشتوي المقبل بدعم من المستشار تركي آل الشيخ.

ونجح الأهلي، يوم السبت، في التغلب على الباطن بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد النفيعي، قائلاً: “مبروك الفوز والقادم أجمل.. مستوى مشرّف وفرض لشخصية الأهلي في الملعب”.

مستوى مشرّف وفرض لشخصية الأهلي في الملعب ..

كل الشكر للاعبين والجهاز الفني على هذا النتائج والجماهير الأهلاوية ، سنقوم بواجبنا لضمان حقوق الفريق والإدارة مسؤولة عن ذلك . مكافأة خاصة للاعبين على هذا المستوى تبرع شخصي .

يستاهلون الرجال ???? — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 29, 2018

واضاف: “كل الشكر للاعبين والجهاز الفني على هذا النتائج والجماهير الأهلاوية، سنقوم بواجبنا لضمان حقوق الفريق والإدارة مسؤولة عن ذلك مكافأة خاصة للاعبين على هذا المستوى تبرع شخصي”.

راضين عن مستوى لاعبينا وجهازنا الفني ونطمح دائماً للأحسن ،

موعدنا الشتوية بلاعبَين على مستوى عالي بدعم خاص من معالي تركي ال الشيخ

@Turki_alalshikh

وللجهاز الفني وإدارة الكرة الوقت والمساحة الكافيه للإختيار والتغيير . — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 29, 2018

وتابع: “راضين عن مستوى لاعبينا وجهازنا الفني ونطمح دائماً للأحسن، موعدنا الشتوية بلاعبَين على مستوى عالي بدعم خاص من معالي تركي آل الشيخ وللجهاز الفني وإدارة الكرة الوقت والمساحة الكافيه للاختيار والتغيير”.