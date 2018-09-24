النادي الأهلي السعودي يجدد فوزه على المحرق ويتأهل إلى دور 16 للبطولة العربية (فيديو)

تأهل الأهلي السعودي إلى دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه المحرق البحريني 3-صفر اليوم الإثنين في جدة بإياب دور 32.

وانضم الأهلي إلى قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر، بعد فوزه 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لسابق فوزه 2-صفر في المنامة الشهر الماضي.

وتأهلت أندية وفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني إلى دور الستة عشر.

وأحرز عبد الرحمن غريب ثنائية بواقع هدف في كل شوط إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 18 من تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بدلت اتجاهها إثر ارتطام الكرة بأحد مدافعي المحرق لتسكن شباك الضيوف.

وجعل السوري عمر السومة النتيجة 3-صفر بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك السيد محمد حارس المحرق في الدقيقة قبل الأخيرة.

وستجرى قرعة دور الستة عشر في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل.