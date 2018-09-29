كل ما تريد معرفته عن مباراة نادي النصر السعودي والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية‎

تقام اليوم السبت 3 مواجهات مثيرة في جولة الإياب بدور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال حيث يحل الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على الشباب العُماني بينما يستضيف النصر السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي ويستضيف الرجاء المغربي نظيره السلام زغرتا اللبناني.

وتأهل حتى الآن 11 فريقًا إلى دور الستة عشر بالبطولة وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد (مصر) والنجم الساحلي (تونس) ومولودية العاصمة واتحاد العاصمة ووفاق سطيف (الجزائر) والوداد (المغرب) والأهلي (السعودية) والمريخ (السودان) ويتبقى الصراع على 5 مقاعد بالبطولة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي الملامح الفنية لمواجهة النصر السعودي والجزيرة الإماراتي وباقي مباريات اليوم ببطولة كأس زايد:

موعد المباريات والقنوات الناقلة

تبدأ المباريات في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بلقاء الشباب العماني ضد الهلال السعودي عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق محمد الشامسي.

وتذاع مباراة النصر السعودي ضد الجزيرة الإماراتي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتذاع مباراة الرجاء المغربي والسلام زغرتا اللبناني في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق حازم عبد السلام.

النصر والقوة الضاربة

يسعى النصر السعودي لتأكيد تفوقه بعدما فاز في مباراة الذهاب في الإمارات بنتيجة 2-1 وبالتالي تبدو فرصه أكبر في التأهل نظريًا بعدما نجح العالمي في خطف الانتصار من فخر أبوظبي في عقر داره.

ويتسلح النصر بالقوة الضاربة مع مديره الفني الأوروجوياني دانييل كارينو ونجومه الكبار بقيادة النيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرازق حمد الله ومواطنه نور الدين امرابط ويحيى الشهري وهو ما يعطي الفريق ثقلًا هجوميًا كبيرًا.

مفاجأة الجزيرة

ويعتمد الجزيرة الإماراتي على انتفاضة مدربه الهولندي مارسيل كايزر وظهور بصماته في الفترة الأخيرة بشكل واضح وتحسن النتائج بالدوري المحلي.

ويعول الجزيرة على قدرات هدافه علي مبخوت بجانب المهاجم الغاني إرنست أسانتي وسرعات خلفان مبارك في الجانب الهجومي من أجل تقديم الكرة الجميلة والوصول لهز شباك العالمي.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لإرم نيوز إن المباراة ستكون صعبة على الجزيرة لأنه مطالب بالفوز بهدفين في السعودية على حساب النصر الذي يملك جماهيرية كبيرة وهو أمر يزيد صعوبة المهمة في ظل وجود كتيبة من النجوم في صفوف النصر.

وأضاف: “الجزيرة يمتلك لاعبين مميزين وخاصة علي مبخوت ويملك كرة جماعية منظمة وبالتالي ضربة البداية سيكون لها دور كبير في تحديد ملامح المباراة فتسجيل الفريق الإماراتي هدف في النصف ساعة الأول سيعطيه أسبقية ويزيد الضغوط على النصر”.

مواجهات مثيرة

يبدو الهلال في مهمة ليست سهلة حين يحل ضيفًا على الشباب العُماني بعدما فاز الزعيم في السعودية بهدف نظيف وتبدو السيناريوهات متاحة أمام الفريق العماني لتحقيق المفاجأة إلا أن الهلال يتسلح بخبرة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس ونجومه عمر عبدالرحمن وسالم الدوسري والفرنسي بوفاتيمي جوميز ومحمد البريك وأندريه كاريلو.

وتبدو مباراة الرجاء ضد السلام سهلة نسبيًا لأبناء المغرب بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو بعد الفوز في لبنان بنتيجة 2-1 وبالتالي يحتاج الفريق اللبناني للفوز بفارق هدفين في المغرب.