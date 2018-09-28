نادي الزمالك المصري يتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية بتعادله مع القادسية الكويتي (فيديو)

تأهل نادي الزمالك المصري، إلى دور الـ16 (ثُمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه القادسية الكويتي بهدف لكل منهما في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل الزمالك لثُمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 81 ليسجل الزمالك التقدم عبر الكونغولي كابونغو كاسونغو.

وشهدت الدقيقة 90 طرد يوسف أوباما، ليلعب الزمالك الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعدها بدقيقة، نجح القادسية بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر رضا هاني لتنتهي المواجهة بالتعادل.