هل يشارك ناديا المحرق البحريني والقادسية الكويتي في الدوري السعودي الموسم المقبل؟

ذكرت تقارير صحافية سعودية، اليوم السبت، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اتفق مع أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعلي آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، على مشاركة نادٍ من كل بلد، في الدوري السعودي الموسم المقبل 2019/2020.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”؛ فإنه تم الاتفاق على مشاركة نادي المحرق البحريني، في الدوري السعودي، إلى جانب فريق كويتي لم يحدد بعد، لكن الأرجح أن يكون القادسية أو الكويت.

ولم يصدر أي تعليق من الأطراف لكن تقارير سعودية قالت إنه من المقرر أن يعلن الاتحاد الكويتي اسم الفريق، الذي سيشارك في الموسم المقبل من الدوري السعودي، في الأيام القادمة.

ويشارك في الدوري السعودي 16 فريقًا هذا الموسم، علمًا أنه لم يسبق أن شارك فيه نادٍ خارجي، منذ انطلاقه العام 1976.

#عاجل| مصادر “الرياضية”، المحرق البحريني سيتواجد في الدوري السعودي إلى جانب فريق كويتي سيتم اختياره من اتحاد الكويت، سيشاركان رسميا في الدوري السعودي الموسم المقبل. — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

#عاجل| الدوري السعودي سيحتضن فريق من البحرين تمت تسميته وفريق من الكويت — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨