تغيير مواعيد 6 مباريات في الدوري السعودي.. تعرّف عليها (صورة)

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات على مواعيد 6 من مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، اليوم الجمعة.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، فقد تقرر إقامة مباراتي الفيصلي مع الاتفاق، والاتحاد أمام الرائد في الأول من نوفمبر المقبل، بدلًا من الثاني من نفس الشهر.

كما تقرر تأجيل مباراة الهلال مع الاتفاق من 5 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، ولقاء الاتحاد مع الفيحاء من 9 إلى 10 من الشهر ذاته.

وأخيرًا، يواجه الهلال فريق الوحدة، فيما يستضيف الاتفاق فريق النصر في 11 نوفمبر المقبل.