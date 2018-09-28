الفيحاء يتخطى القادسية أخيرًا والشباب يهدر الفوز على الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الفيحاء فوزه الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بتفوقه 4-2 على القادسية، بينما سقط الشباب في فخ التعادل 1-1 أمام عشرة من لاعبي الرائد اليوم الجمعة.

وتقدم الفيحاء عبر التشيلي روني فرنانديز من ضربة رأس، وتعادل القادسية عبر حسن العمري في الشوط الأول.

ووضع “إلتون جوزيه” القادسية في المقدمة في بداية الشوط الثاني، لكن فريقه انهار بعد ذلك واستقبل ثلاثة أهداف متتالية بعد ثنائية عبد الله سالم، وهدفًا قبل النهاية من دانيلو أسبريا.

وأوقف الفيحاء سلسلة الهزائم في أول ثلاث جولات ليحصد اليوم أول ثلاث نقاط، بينما توقف رصيد القادسية عند أربع نقاط.

وسجل ناصر الشمراني مهاجم الشباب هدفا ليلغي تقدم الرائد عبر ركلة جزاء إسماعيل بانجورا الذي تعرض للطرد في الدقيقة 62، لكن فريقه صمد وحافظ على التعادل.

ويملك الشباب ثماني نقاط في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط عن الهلال والنصر ثنائي الصدارة، مقابل نقطتين للرائد.