موعد مباراة الشباب والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الشباب ضيفًا على الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقام المباراة الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، و17:45 بتوقيت القاهرة، و19:45 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة KSA Sport 1، وتطبيق دوري بلس، بجانب قنوات “Test sport HD”.

وحقق الشباب الفوز بنتيجة 1/0 على الاتحاد في الجولة الأولى، في حين سقط الفيحاء 1/0 أمام الهلال حامل لقب الموسمين الأخيرين.

ويتصدر الاتفاق جدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من النصر والهلال والشباب.

يشار إلى أن الشباب حقق لقب الدوري السعودي 6 مرات، وكان آخرها 2011/2012.

وحقق الشباب نقطة وحيدة أمام الفيحاء الموسم الماضي، بعدما خسر الليث 1/3 في الذهاب، ثم تعادلا 0/0 في الإياب.

وافتتحت منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي أمس الخميس، بفوز الاتفاق 3/1 على الباطن، وتعادل الحزم 1/1 مع التعاون، وتعادل الفتح سلبيًا مع الوحدة.