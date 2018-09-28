نادي النصر السعودي يقيل مدربه المساعد فيصل سيف وجماهيره تهاجم ماجد عبدالله (صور)

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها قررت إقالة المدرب المساعد لكارينيو، المدرب الوطني فيصل سيف، علمًا بأنها ستوقع مع بديله خلال اليومين القادمين.

من جهة أخرى، شنت جماهير وإعلاميون نصراويون هجومًا شديدًا على اللاعب السابق ماجد عبدالله، بعد هجومه على المدرب كارينيو فضائيًا بالأمس.

الإعلامي حواس العايد قال: “رأيي الشخصي المتواضع “: ماجد أحمد عبدالله لاعب كبير وأسطورة وضع نقطة آخر السطر، ولكنه لم ينجح إداريًا لا مع النصر ولا مع المنتخب، ولا حتى كمستشار فني وسجل فشلًا ذريعًا في هذا المجال”.

رأيي الشخصي المتواضع :

ماجد احمد عبدالله لاعب كبير وأسطورة وضع نقطه اخر السطر.

ولكنه لم ينجح اداريا لا مع النصر ولا مع المنتخب ولاحتى كمستشار فني وسجل فشلا ذريعا في هذا المجال!

ولا تعجبني ارائه الفنية سواء كمحلل او كناقد ولا ابالغ انها تخضع للاهواء والمزاج وحسب نتيجة المباراة! — حواس العايد (@Hawasalayed) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: “لا تعجبني آراءه الفنية سواء كمحلل أو كناقد، ولا أبالغ أنها تخضع للأهواء والمزاج وحسب نتيجة المباراة”.

المغرد ساخر نصراوي قال: “نحترمك كثيرًا، لكن لا تنسى أن من جعلك أسطورة من لا شيء هم جمهور النصر، وبإمكانه أن يجردك من كل شيء”.

#ماجد_عبدالله نحترمك كثيرا

لكن لاتنسى ان من جعلك اسطورة من لاشئ هم جمهور النصر

وبامكانه ان يجردك من كل شي

هذي لقطة ع السريع لاسطورة الغفلة

#في_المرمي pic.twitter.com/3yGVPYrwrd — ساخر نصراوي (@doha1987aa) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

الإعلامي محمد الفارس قال: “معظم النصراويين إن لم يكن جميعهم يختلفون مع الأسطورة ماجد عبدالله في توقيت خروجه الفضائي ورأيه الفني في كارينيو، ولكن في نفس الوقت لا يقبلون بأي حال من الأحوال الإساءة له أو الإسقاط عليه”.