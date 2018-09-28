ماجد عبدالله ينتقد دانيال كارينيو مدرب نادي النصر السعودي (فيديو)

اعتبر ماجد عبدالله مهاجم نادي النصر السعودي والهداف الدولي السابق في تصريحاتٍ صحفية، أن النصر أشبه بالسيارة الفخمة، لكن قائدها “غشيم”.

وقال اللاعب السابق لبرنامج في المرمى على قناة العربية: “المدرب كارينيو يجيد العمل النفسي أكثر بكثير من العمل الفني”.

وتحدث ماجد عبدالله عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، حيث قال: “زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي ستعمل على تقليل الفوارق بين الأندية”.

وعن بطولة كأس آسيا للمنتخبات، توقع أن يكون اليابان هو بطل النسخة، كما توقع منافسة الهلال بقوة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي مع منافسه الهلال، برصيد 12 نقطة لكل منهما من 4 مباريات.