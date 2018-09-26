نادي النصر السعودي ينفي نقل مبارياته إلى ملعب “الرمز” (صورة)

نفى عبدالله زنان المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر السعودي ما تردد عن نقل “العالمي” مبارياته على ملعب “الرمز” بسبب سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز“.

ونفى زنان تغريدات جماهير النصر الذي زعمت أن إدارة الفريق لعب مباريات الفريق في ملعب الرمز والعمل جاري لتجهيز كبائن التعليق وغيرها من تجهيزات الملعب.

إدارة #النصر تقرر لعب مباريات الفريق في ملعب الرمز والعمل جاري لتجهيز كبائن التعليق وغيرها من تجهيزات في ملعب الرمز???????? — فهد العمرو (@fahad_alamro) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب زنان على صفحته بموقع “تويتر”: غير صحيح هالكلام”.

غير صحيح هالكلام — عبدالله بن زنان (@bnznan) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكان سعود السويلم، رئيس نادي النصر، ناشد، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بالتدخل شخصيًا لحل سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، مؤكدًا أن وضع الملعب أصبح خطيرًا ومصدر رعب للاعبين، منوهًا أن إدارة الملعب لم تعالج مشكلة الأرضية رغم وضوحها.

وكتب السويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة، وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.