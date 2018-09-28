نادي الاتحاد السعودي يرد على رامون دياز

نفى خميس الزهراني، المشرف العام على نادي الاتحاد السعودي، ما جاء في تصريحات الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، بشأن اختياره للاعبين أجانب.

وقال الزهراني، في تصريحات لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”: “غير صحيح ما قاله رامون دياز، بأنني اخترت اللاعبين الأجانب، هو من حدَّد الخانات واحتياجات الفريق”.

وأضاف: “دياز طلب 5 لاعبين مستهلكين، وبمبالغ عالية جدًا، وينتمون لوكيل لاعبين واحد، لم نكن لنقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك، ولهذا السبب لم نتعاقد معهم”.

وتابع الزهراني: “أخبرني دياز قبل مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، بأنه مقتنع بالاختيارات، حيث وافق على جميع الأجانب المنضمين للفريق”.

وقال دياز، في أول تصريحات منذ إقالته من تدريب الاتحاد، إنه لم يكن صاحب القرار في التعاقد مع أجانب الاتحاد، وإنه لم يختر سوى لاعبين اثنين فقط، وهما رومارينهو وكريم الأحمدي.

وشدد دياز، على أن بقية أسماء المحترفين الأجانب، جاءت باختيار إدارة الاتحاد.

وأعلن نادي الاتحاد، أمس الخميس، تعيين سلافين بيليتش مدربًا له خلفًا لرامون دياز الذي أقيل بعدما تعرض الفريق معه لخسارتين في الدوري السعودي، إلى جانب خسارة أمام الهلال في السور السعودي.