رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش مدربًا للفريق (فيديو وصور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش؛ ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الجاري.

ويأتي التعاقد مع الكرواتي بيليتش مدربًا للنادي الجداوي ليخلف الأرجنتيني رامون دياز في قيادة النادي، بعد أن فشل دياز في تحقيق أي انتصار برفقته.

وأشار النادي إلى أن التعاقد جاء بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

جمهور الاتحاد مبروك. pic.twitter.com/53v9LdDoW6 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

???????? الكرواتي بيليتش مدرباً للفريق الكروي الأول pic.twitter.com/NI8xmhwqaH — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

بدأ المدرب بيليتش مسيرته التدريبية في عام 2002 كمدرب مؤقت في فريقه الذي بدأ وأنهى اللعب فيه، هايدوك سبليت، وظل فيه حتى 2002، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا حتى 2006، عندما استلم زمام المنتخب الأول خلفًا للمدرب زلاتكو كرانيتشار، ونجح في قيادة منتخب بلاده ليورو 2008، وفشل في الوصول لكأس العالم 2010، لكنه تأهل ليورو 2012 الذي كان الأخير له مع المنتخب.