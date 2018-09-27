فهد الأنصاري يوضح كواليس رحيله عن نادي الاتحاد السعودي

كشف اللاعب الكويتي، فهد الأنصاري، لاعب الفيصلي السعودي، كواليس رحيله عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقال الأنصاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، إن تجديد عقده مع الاتحاد كان أولوية بالنسبة له الصيف الماضي، إذ أوضح أنه كان يرغب في البقاء بالدوري السعودي، مشيرًا إلى أن تأخر النادي في التعاقد مع المدير الفني أجّل حسم موقفه.

وأضاف الأنصاري، أن إدارة الاتحاد أبلغته أنه مستمر مع الفريق عند التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لكنه فوجئ بقرار الاستغناء عنه.

وأوضح الأنصاري: “لم أعرف إن كان هذا القرار فنيًا أم إداريًا، لكن إدارة الاتحاد لم تكن واضحة معي منذ البداية”.

وأشار فهد الأنصاري، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى أن استمراره في الدوري السعودي، كان تحديًا، خاصة أنه أمضى عامين مع نادي الاتحاد، ويعرف كل شيء عن البطولة.