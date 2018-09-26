شركة “سبورتانا” تفسخ تعاقدها مع النادي الأهلي المصري بسبب هتافات ضد تركي آل الشيخ

أعلنت شركة “سبورتانا” الرياضية السعودية إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي المصري بشكل فوري، احتجاجًا على ما بدر من جماهير النادي الأحمر تجاه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأصدرت الشركة بيانًا اليوم الأربعاء قالت فيه إنها “اعتبرت سكوت مجلس إدارة الأهلي بمثابة موافقة ضمنية على هذا السلوك غير الأخلاقي”.

وتعجبت شركة “سبورتانا” في بيانها من “الصمت الكامل وعدم قيام إدارة النادي الأهلي المصري بأي ردة فعل تجاه هذه الإساءات الدخيلة على مجتمعنا الرياضي العربي وعلى شيمه ومبادئه”.

واعتذرت الشركة عما بدر من جماهير النادي الأهلي تجاه رمز من رموز الحركة الرياضية السعودية بعبارات تجاوزت روح وفروسية المنافسة الرياضية الشريفة والتي لا تمت بأي صلة إلى رقي وأخلاقيات المجتمع المصري العربي الأصيل، ولا إلى الغالبية العظمى من جماهير هذا النادي العريق.

واختتمت الشركة بيانها: “نود أن نذكر الجميع بأن المنافسات الرياضية لها أخلاقيات وفروسية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات لمكاسب مادية أو تجارية، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بني قرار الشركة على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي”.