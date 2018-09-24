تركي آل الشيخ: لهذا السبب أفكر في الانسحاب من الاستثمار الرياضي بمصر (صورة)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تفكيره الجدي في الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

ويعد آل الشيخ أحد مستثمري نادي بيراميدز، بعد شرائه نادي “الأسيوطي” سابقًا وتحويل اسمه إلى الأهرام، والتعاقد مع لاعبين أجانب ومصريين على أعلى مستوى.

وكتب آل الشبخ على صفحته بموقع “فيس بوك”: “أفكر جديًا بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر … هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية … ليه الصداع !”.

وتعرض آل الشيخ لوابل من الهجوم عن طريق جماهير الأهلي بسبب مشاكله الأخيرة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.