آمال ماهر ترد على رسائل تركي آل الشيخ “الغامضة”

أثارت تعليقات نشرها تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية، عبر صفحته على موقع الفيس بوك مساء اليوم السبت، موجة من التكهنات لدى متابعيه حول الرسائل التي أراد آل الشيخ إيصالها من خلال هذه التعليقات.

وكتب تركي آل الشيخ، عبارات “غامضة” عبر صفحته الرسمية على “الفيس بوك”، قال في إحداها: “عيد الميلاد الذي لم يتم … هديته غدًا”.

وأضاف في منشور آخر “أحيانًا عدم الخروج لا يكفي”.

وأثار المنشوران جدلًا بين متابعي الصحفة الرسمية لـ”آل الشيخ” على موقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لفهم معنى الرسالتين.

غير أنه كان لافتًا، أن الفنانة المصرية ​آمال ماهر، ردت على منشورات آل الشيخ من خلال منشور جاء فيه: “أحيانًا عدم الخروج لايكفي.. مش بس كده الباب اتقفل للأبد”.

احيانا عدم الخروج لايكفي !????. مش بس كده الباب اتقفل للأبد ???????????? — Amal Maher (@amalmaher) September 22, 2018

وأضافت ماهر في تغريدة أخرى، “وإذا عزمت فتوكل فالهدية مردودة”.

واذا عزمت فتوكل الهدية مردودة ???????????? — Amal Maher (@amalmaher) September 22, 2018

وفور تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك “، منشورات آل الشيخ ورد الفنانة آمال ماهر عليه، استذكر النشطاء توتر العلاقة بينهما خاصة مع الأحاديث عن ممارسة آل الشيخ ضغوطًا على الحكومة المصرية من أجل منع استضافة ماهر أوعرض أغانيها في الإذاعة والقنوات المصرية.

يشار إلى أن المشكلة بدأت بين آل الشيخ وآمال ماهر منذ عدة أشهر، بعدما حررت آمال ماهر، بعد فترة من الاختفاء، محضرًا ضد رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، تتهمه خلالها بالتعدي عليها بالضرب.