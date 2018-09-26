بسبب فيديو عنيف في مباراة النصر والتعاون.. الجمهور يطالب بمعاقبة كريستيان راموس مدافع “العالمي”

تداول الجمهور الرياضي السعودي، لقطة من مباراة التعاون والنصر، التي أقيمت بين الفريقين، يوم الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع، بها عنف واضح من مدافع “العالمي”، البيروفي كريستيان راموس، ضده نظيره في التعاون، مطالبين لجنة الانضباط بإيقافه.

وكانت مواجهة النصر بالتعاون التي قادها السلوفيني دامير سكومينا قد شهدت حالات جدلية عدة، من أبرزها إلغاء هدف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر بعد استعانة السلوفيني بتقنية “VAR” وتردد الحكم في احتساب الهدف النصراوي الثاني، كون الكرة جاءت من هجمة كانت في الأصل تعاونية شهدت سقوط لاعب تعاوني على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يقرر أن سقوط لاعب التعاون لا يستدعي إلغاء الهدف.

وتعد المواجهة التي جمعت النصر والتعاون المباراة الأكثر جدلًا هذا الموسم، وشهدت اعتراضًا على قرارات الحكم من الجانبين، ويرى عشاق النصر أن الحكم تجاهل ركلة جزاء لصالح المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد تعرضه للدفع من إبراهيم الزبيدي لاعب التعاون داخل منطقة الجزاء، وطالب التعاونيون بركلة جزاء في شوط المباراة الأول بعد تدخل عبد العزيز الجبرين على الكاميروني تاومبا، وأخرى في شوط المباراة الثاني عندما سقط هيلدون على مشارف منطقة الجزاء بسبب احتكاك أحمد موسى معه، إلا أن الحكم رفض العودة لتقنية “VAR” في جميع الحالات الجدلية.

ووفقًا للقطة المتداولة فيظهر فيها بوضوح راموس، مدافع النصر وهو يضرب لاعب التعاون بالكوع ويسقطه أرضًا، ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#راموس_يالجنه_الانضباط”، لسرعة معاقبته.

وقام الجمهور السعودي بتداول المقطع بقوة مطالبين لجنة الانضباط باتخاذ قرار حاسم ضد مدافع النصر.

وقال مغرد يدعى “الزعيم” موجهًا كلامه لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية: “غردت قبل يومين أن الأندية سواسية عندك وهذا لا شك فيه، لجنة الانضباط عاقبت مدرب الهلال على حركة خلال أقل من 24 ساعة بينما ما زالت صامتة عن هذه الحالة”.

#راموس_يالجنه_الانضباط@Turki_alalshikh

غردت قبل يومين أن الأندية سواسية عندك وهذا لا شك فيه ،،

لجنة الانضباط عاقبت مدرب الهلال على حركة ???? خلال اقل من 24 ساعة بينما لازالت صامته عن هذه الحالة ???? pic.twitter.com/1IPXvQ2j7Y — الزعيم (@naif551151) September 26, 2018

وأشار مغرد آخر يدعى فيصل: “أبنائي يلعبون كرة في حوش المنزل أحدهم ضرب الثاني بالكوع فقلت لأ غلط اللي تسويه فقال حركه عادية فعلها راموس ولم يعاقب عليها حسبنا الله ونعم الوكيل”.

#راموس_يالجنه_الانضباط

ابنائي يلعبون كوره في حوش المنزل احدهم ضرب الثاني بالكوع فقلت لا غلط الي تسويه فقال حركه عاديه فعلها راموس ولم يعاقب عليها حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/VDv7EiJLaU — فيصل (@Ffiesal_) September 26, 2018

وشدد مغرد “أبو سعود”: نادي يعاقب مدربه في خلال أقل من 24 ساعه ونادي أخر لاعبه يضرب المهاجم كوع في منطقه حساسه جداً وفي لقطة واضحة واتفق عليها الجميع ومع هذا الآن مضى على المباراه ثلاثة أيام واللجنه في سبات ونوم عميق”.

#راموس_يالجنه_الانضباط نادي يعاقب مدربه في خلال اقل من ٢٤ ساعه ونادي اخر لاعبه يضرب المهاجم كوع في منطقه حساسه جداً وفي لقطة واااااضحه واتفق عليها الجميع ومع هذا الان مضى على المباراه ثلاثة ايام واللجنه في سبااااات ونوم عميق???????? — ابو سعود (@ba6222q) September 26, 2018

فيما رد مشجع نصراوي بفيديو لمدافع الهلال بويتا في مواجهة الاتحاد، قائلًا: “لو لجنة الانضباط عاقبت راموس، الواجب منها تعاقب بوتيا كمان، توقفه 4 مباريات وغرام”.

#راموس_يالجنه_الانضباط

لو لجنة الانضباط عاقبة راموس

الواجب منها تعاقب بوتيا كمان

توقفه اربع مباريات وغرامة و تضربه بالشبشب كمان على الوساخة بتعته pic.twitter.com/JhSFOBSjTs — مصطفى عرابي( درش ) v (@mostEGP) September 26, 2018

وشدد آخر: “يا هلاليين صمت عجيب من لجنة الانضباط، كل شخص ينزل هذي الفيديوهات ويشارك فيها، لا نريد إلا تطبيق العدل، لا يضيع حق ورائه مطالب”.

يا هلاليين صمت عجيب من لجنة الانضباط ، كل شخص ينزل هذي الفيديوهات ويشارك فيها

لانريد إلا تطبيق العدل ، لا يضيع حق ورائه مطالب ..#راموس_يالجنه_الانضباط pic.twitter.com/lKlpgvjDIo — ayman alhotami ???????? (@hotamiiA) September 26, 2018

وقال آخر: “نتمنى من لجنة الانضباط الموقره النظر في هذه اللقطه التي لم يعاقب الحكم فيها اللاعب وهي الآن من اختصاصهم وتطبيق

مبدأ العدل والمساواة بين الأندية وأن لا تمر مرور الكرام قبل أن يُفتح عليها باب لا يسد أبداً”.