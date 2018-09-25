الاتحاد السعودي يكشف سبب لقطة المصافحة لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، سرَّ اللقطة التي تم تداولها بشكل كبير عقب مباراة النصر والتعاون ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي، وعبدالله ناجي، في غرفة تقنية الفيديو وهما يتصافحان بعد أن أيّد الحكم رأيهما، وقرر إعلان مخالفة تسلل.

وكلفت لجنة الحكام الإماراتية أمس الحكمين الدوليين يعقوب الحمادي “حكم فيديو أول”، وعبد الله ناجي “حكم فيديو ثانٍ” لمباراة النصر والتعاون.

وألغت التقنية هدفًا للنصر في مباراته ضد التعاون بحجة التسلل على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أن تلقّى تمريرة من البرازيلي جوليانو في الدقيقة 26.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه:”ثبُت أن الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي، وعبدالله ناجي، صافحا بعضهما لتوفقهما في تنبيه الحكم إلى حالة تسلل ضد نادي النصر بعد أن أيّد الحكم رأيهما، وقرر إعلان مخالفة تسلل”.

وأضاف:”لم يثبت أن مصافحة حكمي الفيديو بعضهما بعضًا كانت راجعة إلى انحيازهما بأي شكل من الأشكال إلى أي فريق”.

وتابع البيان:”الحكمان الإماراتيان لم يوفَّقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي لغط من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بخروجهما عن واجب الحياد بين الفرق المتنافسة، لذا قرر الاتحاد عدم قبول تكليف الحكمين في إدارة أي مباراة في الدوري”.

عاجل : المستشار تركي ال الشيخ يطالب بالتحقيق على الحركة التي قام بها من كان على جهاز الفار ????????. pic.twitter.com/ucato0MN9z — كورة النصر ???? (@9Kora) September 24, 2018

وحقق نادي النصر فوزًا صعبًا على حساب التعاون بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليواصل الفريق حصد النقاط الكاملة.