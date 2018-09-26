موعد مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الاتحاد بنظيره الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة للدوري السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكانت الجولة الرابعة انطلقت، الاثنين، بإقامة مباراتين، إذ فاز الهلال على مضيفه الفتح 3-2، وتخطى النصر ضيفه التعاون بهدف وحيد.

ويدخل الاتحاد اختبارًا صعبًا على ملعبه وبين جماهيره، عندما يواجه الوحدة الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، ويسعى الوحدة للحفاظ على سجله خاليًا من الخسائر، وأقله الخروج بنقطة واحدة، خصوصًا بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية التي انتصر خلالها على الرائد برباعية.

أما الاتحاد الذي تلقى ثلاث خسائر متتالية، فإنه يسعى للخروج من دوامة الخسائر المتتالية والتي أطاحت بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز عقب الجولة الثانية، في حين تلقى المدرب المكلف السعودي بندر باصريح خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام قوامها خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 12 مناسبة، خلال دوري المحترفين.

فاز اتحاد جدة في 9 مباريات، بينما انتصر الوحدة في مواجهتين، فيما حضر التعادل في مباراة واحدة.

ويحتفظ اتحاد جدة، بأفضلية الانتصار الأكبر في مواجهات الفريقين، بفوزه بنتيجة 5-3، في موسم 2016-2017.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت السعودية، الـ7:35 بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعة المباراة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات “KSA sports HD”.