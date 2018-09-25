تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة المقررة، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة.

ووفقًا لما ذكره بيان اللجنة، فإن اللقاء سيقام الساعة 8:35 بتوقيت السعودية بدلًا من موعدها السابق 6:55، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

????| #لجنة_المسابقات تعدل موعد مباراة الاتحاد والوحدة المقررة يوم غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. pic.twitter.com/tVuT9CLuUM — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 25, 2018

ويعيش “العميد” افتتاحية موسم قد تكون الأسوأ في تاريخه، فحتى الآن خاض ثلاث مبارياتٍ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19 خسرها جميعًا، وكانت الهزيمة الأولى على يد الشباب بهدفٍ نظيف، أما الثانية فقد كانت من القادسية بثلاثية نظيفة، وأخيرًا نجح “التعاون” في الفوز على النمور بخمسة أهدافٍ لثلاثة في الجولة الثالثة، وبعد هذه الخسارات الثلاث تذيل المونديالي جدول الترتيب دون أي نقطة.

و”الوحدة” هو أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى دوري المحترفين هذا الموسم، لكن بدايته كانت أفضل من بداية الاتحاد، فحتى الآن يحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين سلبيين مع الحزم والفتح في الجولتين الأوليين في الدوري السعودي، ومن انتصار عريض على الرائد في الجولة الثالثة بأربعة أهدافٍ لهدف.