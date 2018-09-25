تقارير: الكرواتي بيليتش يتصدر قائمة المرشحين لتدريب نادي الاتحاد السعودي

يتصدَّر سلافن بيليتش مدرب منتخب كرواتيا السابق قائمة المرشحين لقيادة نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وفقًا لتقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل بعد بداية سيئة للموسم.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن بيليتش هو الأقرب لقيادة الاتحاد من بين قائمة المرشحين التي تضم -أيضًا- الروماني كوزمين أولاريو مدرب الهلال والأهلي الإماراتي السابق والموجود حاليًّا في الدوري الصيني.

وأقيل دياز في وقت سابق هذا الشهر بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه بعد بداية سيئة للموسم تركت الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري.

وتحت قيادة دياز لم يحقق الاتحاد أي انتصار في مبارياته الأربع الأولى بالموسم الجديد، وخسر ثلاثًا منها أمام الهلال في كأس السوبر السعودية الشهر الماضي وضد الشباب والقادسية في الدوري إضافة لتعادله مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

وخسر الاتحاد أمام التعاون يوم الخميس الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت بندر باصريح ليقبع في مؤخرة ترتيب الدوري بلا نقاط بعد ثلاث هزائم.

وأقيل بيليتش، مدافع منتخب كرواتيا السابق، من تدريب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في الدوري غدًا الأربعاء مع سعيه لوضع حد لهزائمه والابتعاد عن مؤخرة الترتيب.

وكتب نواف المقيرن رئيس الاتحاد في حسابه على تويتر أمس الاثنين موجهًا رسالة لجماهير عملاق جدة “لا زلنا نعمل من أجلكم وآمالنا معكم لا حدود لها. كونوا مع ناديكم…”

وأنهى الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2009 والذي حقَّق لقبه الثامن والأخير في الدوري عام 2009، الموسم الماضي في المركز التاسع بعد أداء متواضع، لكنه سيشارك في دوري أبطال آسيا العام المقبل بعد فوزه بكأس ملك السعودية.