أهداف مباراة الأهلي والمحرق.. الفريق السعودي يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدم عبدالرحمن غريب، لاعب النادي الأهلي السعودي، بهدف في شباك المحرق البحريني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “الجوهرة”، في “إياب” دور الـ32 للمسابقة.
وانفرد غريب بمرمى المحرق، وأودع الكرة في شباك الفريق البحريني بكل سهولة.
#عبدالرحمن_غريب يضع #الأهلي_السعودي في المقدمة بعد أن كسر مصيدة التسلل ببراعة وسرعة بالدقيقة 18#الأهلي_المحرق#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0ebqohNpF7
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
وأضاف غريب الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة رائعة في الشوط الثاني.
مرة أخرى.. #عبدالرحمن_غريب يسجل الهدف الثاني لصالح #الأهلي_السعودي بطريقة رائعة بالدقيقة 61#الأهلي_المحرق#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/YNRmjMSIYT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
وعزز عمر السومة تقدم الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 89 من قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء.
#عمر_السومة يضع بصمته في المباراة بقذيفة في مرمى #المحرق_البحريني بالدقيقة 89#الأهلي_المحرق#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/vo4o2FBkgL
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم صانع الألعاب المصري عبدالله السعيد، بعدما تقرر عدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة العربية، لا سيما أن لوائح المسابقة تنص على تسجيل 5 لاعبين أجانب فقط، عكس مسابقة الدوري السعودي الذي تنص لوائحه على قيد 8 لاعبين أجانب.
وتبدو حظوظ “الراقي” في التأهل لدور الـ16 في البطولة العربية هي الأوفر، بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بالبحرين بهدفين دون مقابل.