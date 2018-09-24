أهداف مباراة الأهلي والمحرق.. الفريق السعودي يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدم عبدالرحمن غريب، لاعب النادي الأهلي السعودي، بهدف في شباك المحرق البحريني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “الجوهرة”، في “إياب” دور الـ32 للمسابقة.

وانفرد غريب بمرمى المحرق، وأودع الكرة في شباك الفريق البحريني بكل سهولة.

وأضاف غريب الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة رائعة في الشوط الثاني.

وعزز عمر السومة تقدم الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 89 من قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم صانع الألعاب المصري عبدالله السعيد، بعدما تقرر عدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة العربية، لا سيما أن لوائح المسابقة تنص على تسجيل 5 لاعبين أجانب فقط، عكس مسابقة الدوري السعودي الذي تنص لوائحه على قيد 8 لاعبين أجانب.

وتبدو حظوظ “الراقي” في التأهل لدور الـ16 في البطولة العربية هي الأوفر، بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بالبحرين بهدفين دون مقابل.