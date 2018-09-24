القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمحرق اليوم في البطولة العربية‎

يواجه النادي الأهلي السعودي، نظيره المحرق البحريني، مساء اليوم الاثنين، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في البطولة العربية، في لقاء يقام بملعب “الجوهرة”، في “إياب” دور الـ32 للمسابقة.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم صانع الألعاب المصري عبد الله السعيد بعدما تقرر عدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة العربية، لا سيما أن لوائح المسابقة تنص على تسجيل 5 لاعبين أجانب فقط، عكس مسابقة الدورى السعودي الذي تنص لوائحه على قيد 8 لاعبين أجانب.

وتبدو حظوظ “الراقي” في التأهل لدور الـ16 في البطولة العربية هي الأوفر، بعدما تغلب فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالبحرين بهدفين دون مقابل.

في حين تبدو مهمة المحرق البحريني في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 في البطولة العربية صعبة للغاية، إذ يحتاج لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، ويفتقد المحرق البحرينى في مباراة اليوم لجهود المدافع إبراهيم العبيدلي بسبب تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية AD Sports، تحديداً قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت المعلق عامر عبدالله، في تمام الساعة الـ 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 21:00 مساءً بتوقيت السعودية.