بهذه الطريقة.. جماهير نادي النصر السعودي تحتفل باليوم الوطني للمملكة (فيديو)

احتفلت جماهير نادي النصر، باليوم الوطني السعودي، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام التعاون، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفعت الجماهير تيفو رائعًا كُتب عليه شعار “دام عزك يا وطن” في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة.

كما رفعت الجماهير صور الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ويبحث نادي النصر عن ثلاث نقاط جديدة عندما يستضيف التعاون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في مباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.

ويطمح النصر في إحكام قبضته على المركز الثاني، ومحاصرة الهلال في صدارة الترتيب، بعدما نجح في تخطي عقبة أُحد في مواجهة الافتتاح، وانتصر بهدف أمرابط في الوقت بدل الضائع، وعاد ليتخطى الفيصلي في مواجهة مثيرة، ولكنه لم يجد أدنى صعوبة في الانتصار على القادسية في المواجهة الأخيرة، محققًا العلامة الكاملة من المباريات الثلاث.